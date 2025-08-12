Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

NGỌC TỐNG
ĐỨC THỤY
(GLO)- Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cục, vụ của các ban Đảng Trung ương tại Đà Nẵng; 194 đại biểu đại diện cho 1.753 đảng viên toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

z6899174645347-597030c5f8ca3a8194bfa8f50944c23b.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đ.T

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh của tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2-2025.

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai (mới) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7-2025. Đảng bộ có 12 tổ chức đảng trực thuộc. Tính đến ngày 31-7, Đảng bộ có tổng số 1.753 đảng viên.

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

z6899174611085-e79d2ab0103e874b57de88da875fa2ad.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đ.T

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện có hiệu quả; triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo quy định, thực hiện tốt việc kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác dân vận, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với thực hiện nghiêm các quy định, kết luận, kế hoạch của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

z6899174631161-c5015f7767250ea49c196b270787809d.jpg﻿
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.T

Đại hội cũng đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới gồm: Chú trọng xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác cán bộ; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, ứng dụng và sử dụng thành thạo các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

z6899174645209-5073ce282fdf24be67ee0d997d0137ff.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Đ.T

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Đồng chí Đỗ Tiến Đông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

