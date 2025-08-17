Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nông nghiệp giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế của xã Vạn Đức, giá trị sản xuất bình quân hơn 130 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 52 triệu đồng (năm 2020) lên 64 triệu đồng (năm 2025).

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng sản xuất và giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nông thôn.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, xã đã chuyển đổi 278 ha đất kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, tiêu, dừa xiêm, sầu riêng…

Nhiều mô hình cho hiệu quả rõ rệt, như sản phẩm hạt tiêu đen được công nhận OCOP 3 sao; 7,2 ha bưởi da xanh của 8 hộ đạt chuẩn VietGAP; 10 ha dừa xiêm xanh được cấp mã vùng trồng cho 74 hộ. Một số hộ dân kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi gà thả đồi, tận dụng đất đai và tăng thu nhập.

Xã Vạn Đức chủ động mở rộng diện tích cây ăn quả chủ lực, từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, chú trọng khâu sau thu hoạch và tiêu thụ, HTX Nông nghiệp Ân Tín đã kết nối tiêu thụ nông sản cho xã viên với doanh nghiệp và hệ thống siêu thị, giúp ổn định giá bán. Các mô hình sản xuất VietGAP, hữu cơ được nhân rộng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tập trung, an toàn sinh học. Toàn xã hiện có 7 trang trại công nghiệp và 650 gia trại áp dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường, tham gia chuỗi cung ứng thịt heo an toàn dịch bệnh. Lâm nghiệp được quản lý bền vững, giá trị sản xuất năm 2025 đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 1,46 lần so với năm 2020; độ che phủ rừng duy trì 60,6%.

Đây là nền tảng để xã hướng tới mục tiêu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Vạn Đức tiếp tục xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế, mục tiêu đến 2030, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 130 triệu đồng.

Xã mở rộng diện tích cây ăn quả chủ lực (bưởi da xanh, hồ tiêu, dừa xiêm, sầu riêng); hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ; ổn định diện tích lúa 1.653 ha, năng suất bình quân 73 tạ/ha; phát triển cánh đồng sản xuất giống chất lượng cao để chủ động nguồn giống.

Chăn nuôi phấn đấu chiếm 70% giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng trang trại, an toàn sinh học, kết hợp kinh tế vườn đồi, vườn rừng. Lâm nghiệp tiếp tục được bảo vệ, khai thác hợp lý; mỗi năm trồng mới hơn 500 ha rừng sau khai thác, giữ độ che phủ 60,63%.

Xã cũng chú trọng tăng cường kết nối tiêu thụ, phát huy vai trò HTX và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản. Các HTX được hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm OCOP, đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức Nguyễn Xuân Phong khẳng định: “Nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu là vừa nâng thu nhập cho nông dân, vừa xây dựng nền nông nghiệp bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu”.