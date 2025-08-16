Khát vọng nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững

Hội Sơn là xã vùng cao mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cát Lâm và Cát Sơn, có diện tích tự nhiên 182,34 km², dân số hơn 14.300 người. Đảng bộ xã có 21 chi bộ trực thuộc với 492 đảng viên.

Từ nền tảng và bề dày lịch sử

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Hội Sơn đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Ông Võ Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Hội Sơn (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hội Sơn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã đặt lên hàng đầu. Hằng năm, trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân đạt 4,2%/năm. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

KT-XH của xã Hội Sơn duy trì đà tăng trưởng khá. Theo Chủ tịch UBND xã Hà Trọng Dưỡng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,39%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản chiếm 44,09%, công nghiệp - xây dựng chiếm 12,56%, thương mại - dịch vụ chiếm 43,35%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,75 triệu đồng/năm, vượt 2,8 triệu đồng so với mục tiêu. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 6,92%/năm; nhiều mô hình kinh tế mới, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường bước đầu hình thành.

Giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, số học sinh khá và giỏi tăng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong nhiệm kỳ, toàn xã đã sửa chữa 72 căn nhà với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực.

Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng bộ xã rút ra bài học quan trọng: Giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo; phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực; gắn xây dựng Đảng với củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết nối, thu hút nguồn lực đầu tư

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hội Sơn lần thứ I xác định phương hướng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; đẩy mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp hàng hóa; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mô hình sản xuất bưởi da xanh theo hướng hữu cơ của nông dân xã Hội Sơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng và sức mạnh đoàn kết; huy động nguồn lực phát triển KT-XH; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hội Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp toàn diện, bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng khá.

Đồng thời, xã sẽ triển khai quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040, huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn; phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được xã Hội Sơn chú trọng. Ảnh: Dương Linh

Đại hội xác định 4 khâu đột phá chiến lược làm nền tảng, tạo động lực để Hội Sơn bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng then chốt, ưu tiên giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, thu hút đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Võ Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Hội Sơn, khẳng định: “Nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Chúng tôi quyết tâm tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, đưa Hội Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội Sơn sẽ chung một ý chí, cùng hành động, khai mở tiềm năng, tạo dựng động lực mới, biến khát vọng thành hiện thực, đưa Hội Sơn trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội”.