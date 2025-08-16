Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ HỘI SƠN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Khát vọng nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Xã Hội Sơn xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, giữ vững quốc phòng - an ninh, đưa vùng đất giàu truyền thống cách mạng bứt phá trong giai đoạn mới.

Hội Sơn là xã vùng cao mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cát Lâm và Cát Sơn, có diện tích tự nhiên 182,34 km², dân số hơn 14.300 người. Đảng bộ xã có 21 chi bộ trực thuộc với 492 đảng viên.

Từ nền tảng và bề dày lịch sử

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Hội Sơn đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

bg4-2.jpg
Ông Võ Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Hội Sơn (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hội Sơn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã đặt lên hàng đầu. Hằng năm, trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân đạt 4,2%/năm. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

KT-XH của xã Hội Sơn duy trì đà tăng trưởng khá. Theo Chủ tịch UBND xã Hà Trọng Dưỡng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,39%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản chiếm 44,09%, công nghiệp - xây dựng chiếm 12,56%, thương mại - dịch vụ chiếm 43,35%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,75 triệu đồng/năm, vượt 2,8 triệu đồng so với mục tiêu. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 6,92%/năm; nhiều mô hình kinh tế mới, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường bước đầu hình thành.

Giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, số học sinh khá và giỏi tăng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong nhiệm kỳ, toàn xã đã sửa chữa 72 căn nhà với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực.

Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng bộ xã rút ra bài học quan trọng: Giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo; phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực; gắn xây dựng Đảng với củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết nối, thu hút nguồn lực đầu tư

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hội Sơn lần thứ I xác định phương hướng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; đẩy mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp hàng hóa; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới nâng cao.

bg4-1.jpg
Mô hình sản xuất bưởi da xanh theo hướng hữu cơ của nông dân xã Hội Sơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng và sức mạnh đoàn kết; huy động nguồn lực phát triển KT-XH; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hội Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp toàn diện, bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng khá.

Đồng thời, xã sẽ triển khai quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040, huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn; phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng.

them3.jpg
Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được xã Hội Sơn chú trọng. Ảnh: Dương Linh

Đại hội xác định 4 khâu đột phá chiến lược làm nền tảng, tạo động lực để Hội Sơn bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng then chốt, ưu tiên giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, thu hút đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Võ Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Hội Sơn, khẳng định: “Nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Chúng tôi quyết tâm tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, đưa Hội Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội Sơn sẽ chung một ý chí, cùng hành động, khai mở tiềm năng, tạo dựng động lực mới, biến khát vọng thành hiện thực, đưa Hội Sơn trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội”.

Một số chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 7,6%/năm. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 3,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 32,8%; thương mại - dịch vụ tăng 10,1%.

- Thu ngân sách địa phương đạt 15 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 1.550 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,7%.

- 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 35% dùng nước sạch tập trung; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 80%.

- Thu hút 10 dự án mới.

- Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

- 100% trường đạt chuẩn quốc gia (trên 80% đạt chuẩn mức độ 2).

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,46%.

- Hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Ngày 12-8, ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, xác nhận: 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

null