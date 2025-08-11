Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 9-8, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp trọng đại này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Đảng ủy xã về những giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Phú đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Văn Thứ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, giá trị các ngành sản xuất chính của xã Tây Phú (cũ) bình quân hằng năm tăng 13,3%; xã Bình Tường (cũ) tăng 14,5%. Riêng xã miền núi Vĩnh An (cũ) còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023 (về đích trước 2 năm so với kế hoạch). Xã Tây Phú được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, xã Bình Tường được công nhận xã NTM nâng cao năm 2022. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

* Đảng ủy xã cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chính là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có tâm huyết, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng ủy xã đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn phát triển của địa phương...

* Sau sáp nhập, xã Bình Phú có tiềm năng và lợi thế gì để tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới?

Sau sáp nhập, xã Bình Phú được mở rộng không gian đáng kể với diện tích 200,46 km2, dân số gần 30.000 người. Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường tránh phía Nam đi qua địa bàn xã Bình Phú, giúp địa phương thuận lợi hơn trong việc quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, thu hút DN đầu tư. Đây là nền tảng để hình thành trục phát triển mới về phát triển KT-XH, phù hợp xu hướng xây dựng xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì xã vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, nhất là một bộ phận nhân dân, người đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập còn thấp, đời sống còn khó khăn…

Tuyến đường tránh qua địa bàn xã Bình Phú vừa được tỉnh đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mở ra cơ hội cho địa phương phát triển thời gian tới. Ảnh: H.Phúc

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá nào để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững?

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt đó là xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch chung xã Bình Phú, trong đó có quy hoạch các cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng thời, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp bền vững gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về các khâu đột phá, xã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng du lịch. Vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

* Xin cảm ơn đồng chí!