Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH PHÚ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
GIA NGUYỄN (Thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 9-8, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp trọng đại này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Đảng ủy xã về những giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Phú đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội?

1bg-chan-dung.png
Đồng chí Nguyễn Văn Thứ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, giá trị các ngành sản xuất chính của xã Tây Phú (cũ) bình quân hằng năm tăng 13,3%; xã Bình Tường (cũ) tăng 14,5%. Riêng xã miền núi Vĩnh An (cũ) còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023 (về đích trước 2 năm so với kế hoạch). Xã Tây Phú được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, xã Bình Tường được công nhận xã NTM nâng cao năm 2022.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

* Đảng ủy xã cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chính là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có tâm huyết, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, Đảng ủy xã đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn phát triển của địa phương...

* Sau sáp nhập, xã Bình Phú có tiềm năng và lợi thế gì để tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới?

Sau sáp nhập, xã Bình Phú được mở rộng không gian đáng kể với diện tích 200,46 km2, dân số gần 30.000 người. Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường tránh phía Nam đi qua địa bàn xã Bình Phú, giúp địa phương thuận lợi hơn trong việc quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, thu hút DN đầu tư. Đây là nền tảng để hình thành trục phát triển mới về phát triển KT-XH, phù hợp xu hướng xây dựng xã NTM nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì xã vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, nhất là một bộ phận nhân dân, người đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập còn thấp, đời sống còn khó khăn…

bg2.jpg
Tuyến đường tránh qua địa bàn xã Bình Phú vừa được tỉnh đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mở ra cơ hội cho địa phương phát triển thời gian tới. Ảnh: H.Phúc

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá nào để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững?

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt đó là xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch chung xã Bình Phú, trong đó có quy hoạch các cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp bền vững gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về các khâu đột phá, xã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng du lịch.

Vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

* Xin cảm ơn đồng chí!

- Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bình Phú phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ở mức 10%. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,2%; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 12,6%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 31,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,7%; thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 27,7%.

- Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn đạt 61,9 tỷ đồng.

- Đến năm 2030, thu hút 5 dự án đầu tư mới.

- Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng xã Sró phát triển toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Sró tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị phường thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội.

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

SRó khơi thông “điểm nghẽn” để bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sró lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Khơi thông “điểm nghẽn” để bứt phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sró (tỉnh Gia Lai) bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm khơi thông những “điểm nghẽn” về hạ tầng, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Vĩnh Thạnh hướng đến phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Vĩnh Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 6-8. Ðây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi xã Vĩnh Thạnh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh.

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Hoài Ân phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Hoài Ân có nhiều thuận lợi để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hạ tầng. Diện tích sản xuất được mở rộng, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Hoài Ân đang đứng trước thời cơ mới để tạo đột phá, làm nền tảng triển khai những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng xã phát triển giàu mạnh.

null