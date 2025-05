Học Bác từ những điều bình dị

Gương sáng giữa đời thường

Khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang bước vào giai đoạn cao điểm, ông Ksor Lik-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bluk (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) hầu như không có mặt ở nhà. Ông dành phần lớn thời gian đến từng gia đình được thụ hưởng chính sách để nắm bắt tình hình, động viên tinh thần đội thợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Thôn Bluk có 14 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, thôn đã hoàn thành 13 căn nhà.

Khi thôn Bluk được chọn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Lik cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại những khu vực phức tạp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Năm 2023, thôn đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong, huyện Kbang (bìa trái) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo Bác năm 2024. Ảnh: Đ.V

Chính sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm của ông Lik đã góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn. Đến nay, thôn Bluk chỉ còn 8 hộ nghèo trong tổng số 224 hộ; nhiều gia đình đã chủ động di dời chuồng trại ra xa khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường…

Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2024, ông Ksor Lik được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn anh Puih Khel-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng A (xã Gào, TP. Pleiku) học tập Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể gắn với thực tiễn đời sống. Với 2,5 ha đất sản xuất, anh Khel đầu tư trồng cà phê; cải tạo 1 ha vườn tạp để trồng cây ăn quả, hoa màu; đồng thời, duy trì canh tác 0,7 ha lúa nước. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình anh thu về trên 200 triệu đồng. Kinh tế ổn định, anh đầu tư thêm máy bơm nước, xe công nông cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả lao động.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Khel còn là Chi hội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm. Theo ông Nguyễn Văn Ánh-Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào: “Anh Khel rất tích cực trong tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hàng năm, trên 50% hội viên Chi hội đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”.

Học và làm theo gương Bác, cô Mã Thị Duyên (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người. Ảnh: Vũ Chi

Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 10 năm đảm nhận vị trí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng, huyện Ia Pa), cô Mã Thị Duyên luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Cô Duyên cho biết: Với 46,5% học sinh là người dân tộc thiểu số, khó khăn lớn nhất của trường là công tác duy trì sĩ số. Vào mùa thu hoạch nông sản, nhiều học sinh nghỉ học để theo cha mẹ đi làm nương rẫy. Vì vậy, cô cùng giáo viên chủ nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, hệ thống chính trị thôn, làng thường xuyên đến nhà, lên nương rẫy vận động học sinh đến trường.

“Vận động học sinh ra lớp đã khó, giữ chân các em ở lại với trường, với lớp còn khó hơn gấp bội. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, tôi chỉ đạo các giáo viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện bằng cách trang trí lớp học, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao để vừa giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, vừa thêm yêu trường, mến lớp”-cô Duyên chia sẻ.

Thương các em có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2020 đến nay, cô Duyên đã kêu gọi sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm tặng 56 chiếc xe đạp, 78 cặp sách, 186 áo khoác và hàng trăm phần quà cho các em học sinh nghèo.

Bên cạnh đó, cô cùng Ban Giám hiệu nhà trường huy động nguồn lực xã hội để bê tông hóa 800 m2 sân trường; cải tạo khuôn viên trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn. Nhờ vậy, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng năm của trường luôn đạt 100%.

Giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái, cô Duyên không chỉ được đồng nghiệp mà cả học sinh, phụ huynh yêu mến. Cô được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vào các năm 2018, 2020, 2024 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, triển khai Đề án xã hội học tập…

Vừa qua, cô Duyên và tập thể Chi bộ nhà trường được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025.

Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác

Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Sông Bờ) được Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2025. Học và làm theo gương Bác, Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Chi bộ tổ dân phố 3, phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Vũ Chi

Ông Ksor Phloanh-Bí thư Chi bộ-chia sẻ: Bác Hồ đã từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, trước khi triển khai các phong trào, cuộc vận động, Chi bộ luôn phối hợp với hệ thống chính trị tuyên truyền để người dân nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, từ đó tự nguyện tham gia.

Năm 2024, Chi bộ phối hợp với Công an phường vận động người dân đóng góp 15 triệu đồng lắp đặt camera an ninh tại tuyến đường Nay Der. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trong tổ được đảm bảo. Bên cạnh đó, Chi bộ tuyên truyền người dân di dời hơn 1.000 m2 hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn, làm mương thoát nước.

Hàng năm, Chi bộ tổ dân phố 3 kết nạp 1-2 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động cũng như phát triển kinh tế gia đình.

Bà Lê Thị Thu Thủy-Bí thư Đảng ủy phường Sông Bờ-nhìn nhận: “Gần dân, phát huy sức mạnh trong Nhân dân chính là bí quyết giúp Chi bộ tổ dân phố 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, 100% tuyến đường trong tổ đều được bê tông hóa kiên cố, rộng rãi, không còn tình trạng ngập úng. Tổ không còn hộ nghèo, hiện còn 6 hộ cận nghèo. Trong 5 năm qua, Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm kỷ luật”.

Tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa sinh động tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong (huyện Kbang). Là ngôi trường ở vùng sâu còn nhiều khó khăn, song nhà trường kiên trì xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và nhân văn. Năm 2024, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thầy Dương Văn Phúc-Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong-cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công giáo viên quản lý học sinh theo từng làng; chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến nền nếp sinh hoạt, học tập. Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh có môi trường sinh hoạt phong phú, vượt qua nỗi nhớ nhà, gắn bó hơn với mái trường”.

Ngoài giờ học, các em học sinh Trường PTDT Bán trú TH và THCS Krong còn chăm sóc cây trồng (ảnh đơn vị cung cấp).

Không chỉ quan tâm đến chất lượng dạy và học, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong còn chú trọng đầu tư cải tạo cảnh quan sư phạm, xây dựng khuôn viên xanh-sạch-đẹp. Năm học 2023-2024, nhà trường đã phủ xanh khuôn viên với 970 m² cỏ nhân tạo, trồng hơn 30 cây bóng mát, hàng trăm cây huỳnh đàn, keo lai cùng nhiều hoa cảnh.

Một điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc là thư viện nhà sàn rộng 84 m² được thiết kế theo phong cách truyền thống, là nơi học sinh đọc sách, xem phim, giao lưu văn hóa.

Ngoài ra, nhà trường còn quyên góp được 1 bộ chiêng của người Bahnar cùng nhiều hiện vật trang trí có giá trị như: nỏ, gùi, bầu đựng nước, đàn goong, t’rưng… góp phần giáo dục học sinh biết lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp và tạo cảnh quan, môi trường thân thiện.

Em Đinh Thị Hoép (lớp 7) bày tỏ: “Chúng em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ các thầy cô. Ngoài giờ học, chúng em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Chúng em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô, gia đình”.

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 05, mỗi tập thể, cá nhân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác. Việc tôn vinh các điển hình tiên tiến là cách thiết thực để lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác trong toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.