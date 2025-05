Tuổi trẻ học và làm theo gương Bác

Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo gương Bác trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Định cùng các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được tuyên dương.

Các đại biểu cùng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nhật

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku).

Những tấm gương điển hình

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tuyên dương và tặng bằng khen cho 80 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025. Tiêu biểu có anh Trương Văn Hạnh-Bí thư Đoàn xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh). Anh Hạnh chia sẻ: “Tôi cho rằng, học Bác không chỉ là những khẩu hiệu lớn lao mà là từng việc làm cụ thể: dấn thân vì cộng đồng, hết lòng vì thanh niên, đổi mới trong hành động, sâu sát với cơ sở”.

Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh Hạnh, Đoàn xã Ia Dreng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng. Nổi bật là việc xây dựng 2 cổng chào làng Tung Mo A và cổng nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tung Đao. Mô hình dân vận khéo “Xây dựng mới và sửa chữa 6 sân bóng chuyền tại các thôn, làng” do Đoàn xã triển khai vừa phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, vừa gắn kết thanh niên. 5 tuyến đường cờ Tổ quốc và ánh sáng an ninh do Đoàn xã phối hợp với các đoàn thể thực hiện góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn và giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Anh Trương Văn Hạnh (ở giữa)-Bí thư Đoàn xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, anh Hạnh cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động, trao tặng 2 mô hình sinh kế trị giá 15 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Những mô hình nhỏ nhưng mang theo hy vọng lớn, giúp các ĐVTN vững vàng hơn trên con đường tự lập.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động tình nguyện là lớp ôn tập miễn phí trong dịp hè do ĐVTN trong xã đứng lớp. Lớp học đã giúp các em thiếu nhi có thêm kiến thức, kỹ năng bổ ích, ĐVTN có trải nghiệm để không ngừng trưởng thành. “Ở xã vùng khó, muốn vận động ĐVTN làm theo thì mình phải làm gương, không ngại việc khó và triển khai hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế”-anh Hạnh tâm sự.

Chị Nay Thị Thu Hà-Phó Bí thư Chi Đoàn buôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) cũng là tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Với vai trò nòng cốt trong Câu lạc bộ “Lửa hồng Tây Nguyên”, chị Hà đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: tặng quà cho trẻ em nghèo và con nuôi của Đoàn xã; hỗ trợ trồng cây, di dời chuồng trại góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, chị còn duy trì mô hình “Bữa sáng 0 đồng” cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Ia Tul). Những suất ăn miễn phí, ổ bánh mì, hộp sữa… đã mang lại niềm vui, động lực cho trẻ em vùng khó. Đặc biệt, trong hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, chị đã vận động hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm để tặng người dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Không những thế, chị Hà còn là “cầu nối yêu thương” giữa các nhóm thiện nguyện với buôn làng. Dịp hè vừa rồi, chị cùng với Đoàn xã và các tình nguyện viên tiến hành trồng hàng trăm cây huỳnh đàn ở nhà văn hóa các thôn, làng trao 700 quyển vở cho học sinh khó khăn, tặng hơn 1.000 suất quà cho trẻ em trên địa bàn xã.

“Cái gì có ích cho buôn làng là mình làm hết. Thấy mọi người vui vẻ đón nhận những phần quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, mình cũng thấy vui lây”-chị Hà bày tỏ.

Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay

10 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thông qua các phong trào, hành động cách mạng như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông-xuân tình nguyện”, “Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Tết biên cương”…

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 10.506 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 150 tỷ đồng.

Anh Trương Văn Hạnh-Bí thư Đoàn xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) tặng quà cho các em học sinh khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Fanpage Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Gia Lai đã đăng tải, giới thiệu hơn 400 gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp, gương thanh niên điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-khẳng định: Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thanh niên là rường cột của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, gắn việc học và làm theo Bác với thực tiễn công tác, phong trào của thanh thiếu nhi. 80 tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025 là minh chứng sống động cho việc học tập và làm theo Bác.