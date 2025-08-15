Quyết tâm xây dựng xã Ia Hiao phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 15-8 đã đề ra quyết tâm xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,4%/năm.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng 160 đại biểu đại diện 615 đảng viên của 35 tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

﻿phát biểu ﻿chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Xã Ia Hiao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là Ia Hiao, Chrôh Pơnan và Ia Peng. Trong nhiệm kỳ qua, công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân trên 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, nâng cấp; thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến; đến nay số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 80%. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng...

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,4%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 5,9 tỷ đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,55%/năm; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Cùng với đó, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm cụ thể hóa các giải pháp mang tính đột phá, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, tạo động lực để xã Ia Hiao phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Hiao khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Hiao cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; khảo sát xây dựng một số hồ, đập nhỏ trong vùng để chủ động nguồn nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh-quốc phòng. Tăng định mức đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ trồng rừng sản xuất hiệu quả.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Hiao nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Văn Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng thời, đổi mới giáo dục, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục phổ thông nội trú, bán trú; nâng cao chất lượng y tế; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghi lễ cúng bến nước Yang Drun Ia. Đặc biệt là tăng cường quốc phòng-an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò người có uy tín, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Rah Lan Chung tin tưởng, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Ia Hiao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.