Quân đoàn 34 bàn giao 2 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Quân đoàn 34 vừa khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk.

Hai hộ nhận bàn giao nhà là ông Tiêu Văn Mạnh và ông Hoàng Văn Công (cùng trú xã Ea Khăl). Mỗi căn nhà có diện tích 40 m2 và được Quân đoàn 34 hỗ trợ kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng cùng 200 ngày công hỗ trợ xây dựng. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn đóng góp.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: T.D

Đây cũng là tình cảm, sự tri ân của Quân đoàn 34 đến cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Ea Khăl đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong những năm tháng kháng chiến trước đây và trong xây dựng Quân đoàn 34 hiện nay.