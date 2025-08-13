Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 15 phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN NGỌC SƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong chuyến công tác tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Binh đoàn 15 vào chiều 12-8.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

dong-chi-pham-anh-tuan-chu-tich-tinh-gia-lai-phat-bieu-tai-lam-viec-voi-binh-doan-15-5857.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Binh đoàn 15.
﻿Ảnh: N.S

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Binh đoàn. Theo đó, Binh đoàn đã tổ chức sản xuất nuôi, trồng các loại con và cây nông nghiệp, cây công nghiệp thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa bàn đứng chân.

Hơn 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định; đồng thời, thu hút hàng ngàn lao động từ các tỉnh phía Bắc đến làm việc, sinh sống, gắn bó và phát triển kinh tế trên quê hương mới, hình thành 266 điểm dân cư dọc biên biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Binh đoàn 15 còn thực hiện song song nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân vững chắc trên toàn tuyến biên giới; đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đối ngoại quốc phòng, công tác ngoại giao nhân dân, tạo môi trường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: N.S

Sau khi nghe báo cáo của Binh đoàn 15 và đi kiểm tra thực tế một số địa phương nơi có đơn vị thuộc Binh đoàn đứng chân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để Binh đoàn phát triển kinh tế-xã hội tại các khu kinh tế quốc phòng thuộc địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ phối hợp và chọn giao cho Binh đoàn 15 cùng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số địa phương-nơi có đơn vị của Binh đoàn làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Binh đoàn 15 tiếp tục giúp tỉnh trong việc hình thành các khu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Tỉnh cũng sẽ dành nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục… tại địa bàn các xã biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cảm ơn cá nhân đồng chí Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tin tưởng, đồng hành, tạo điều kiện để Binh đoàn 15 cùng chung tay chăm lo cho người dân vùng biên có cuộc sống ổn định và ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Chính trị

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

null