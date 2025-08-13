Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 15 phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Trong chuyến công tác tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Binh đoàn 15 vào chiều 12-8.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Binh đoàn 15.

﻿Ảnh: N.S

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Binh đoàn. Theo đó, Binh đoàn đã tổ chức sản xuất nuôi, trồng các loại con và cây nông nghiệp, cây công nghiệp thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa bàn đứng chân.

Hơn 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định; đồng thời, thu hút hàng ngàn lao động từ các tỉnh phía Bắc đến làm việc, sinh sống, gắn bó và phát triển kinh tế trên quê hương mới, hình thành 266 điểm dân cư dọc biên biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Binh đoàn 15 còn thực hiện song song nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân vững chắc trên toàn tuyến biên giới; đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đối ngoại quốc phòng, công tác ngoại giao nhân dân, tạo môi trường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: N.S

Sau khi nghe báo cáo của Binh đoàn 15 và đi kiểm tra thực tế một số địa phương nơi có đơn vị thuộc Binh đoàn đứng chân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để Binh đoàn phát triển kinh tế-xã hội tại các khu kinh tế quốc phòng thuộc địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ phối hợp và chọn giao cho Binh đoàn 15 cùng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số địa phương-nơi có đơn vị của Binh đoàn làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Binh đoàn 15 tiếp tục giúp tỉnh trong việc hình thành các khu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Tỉnh cũng sẽ dành nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục… tại địa bàn các xã biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cảm ơn cá nhân đồng chí Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tin tưởng, đồng hành, tạo điều kiện để Binh đoàn 15 cùng chung tay chăm lo cho người dân vùng biên có cuộc sống ổn định và ngày càng ấm no, hạnh phúc.