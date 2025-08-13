Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Theo đó, năm 2026 là năm tuyển quân đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; chỉ đạo và hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự, Công an các xã, phường làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân; chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 cho các địa phương.

Lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Vân Canh (cũ). Ảnh: Nguyễn Chơn

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý công dân ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường xét duyệt chính trị, tăng cường rà soát, nắm chắc lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 cho các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, phường thành lập Tổ sơ tuyển sức khỏe, tiến hành sơ tuyển sức khỏe đúng quy định; chỉ đạo Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự tiến hành khám sức khỏe chặt chẽ theo quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyển quân.

Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về truyền thống yêu nước, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu UBND các địa phương phải thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; thực hiện quy trình các bước tuyển quân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân và vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.