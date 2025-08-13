Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Theo đó, năm 2026 là năm tuyển quân đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; chỉ đạo và hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự, Công an các xã, phường làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân; chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 cho các địa phương.

1-676.jpg
Lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Vân Canh (cũ). Ảnh: Nguyễn Chơn

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý công dân ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường xét duyệt chính trị, tăng cường rà soát, nắm chắc lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 cho các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, phường thành lập Tổ sơ tuyển sức khỏe, tiến hành sơ tuyển sức khỏe đúng quy định; chỉ đạo Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự tiến hành khám sức khỏe chặt chẽ theo quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyển quân.

Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về truyền thống yêu nước, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu UBND các địa phương phải thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; thực hiện quy trình các bước tuyển quân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân và vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-8, ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, xác nhận: 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Chính trị

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

null