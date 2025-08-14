Danh mục
Xã Ia Pia phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,99% trong nhiệm kỳ 2025-2030

KHÁNH LINH
RƠ LAN VIỆN
(GLO)- Ngày 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Pia lần thứ I đã diễn ra thành công với nhiều chỉ tiêu quan trọng được biểu quyết thông qua. Trong đó, xã phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,99%.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ xã Ia Pia mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ đảng bộ 3 xã: Ia Pia (cũ), Ia Vê và Ia Ga. Đến nay, Đảng bộ có 38 chi bộ trực thuộc với 581 đảng viên.

Đại hội đã tổng kết thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp đột phá cho giai đoạn 2025-2030.

ia-pia.jpg
Đại biểu biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Rơ Lan Viện

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2025 của xã ước đạt hơn 213 tỷ đồng, trong đó tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 11,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28 triệu đồng năm 2020 lên 38 triệu đồng năm 2025. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,76%.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng với 118 công trình, tổng kinh phí gần 90,6 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được tăng cường. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Pia đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,99%; hằng năm, 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên kết nạp mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-ia-pia-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030-anh-ro-lan-vien.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 7 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Pia nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Rơ Lan Viện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Ia Pia tiếp tục năng động, sáng tạo; tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mà Đại hội đã đề ra để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pia nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Từ Ngọc Thông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

