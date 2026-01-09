Gia Lai: Thành lập các Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã, phường trọng điểm về quốc phòng

(GLO)- Sáng 9-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập các Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã, phường trọng điểm về quốc phòng ở khu vực do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất quản lý.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh công bố và trao quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực. Ảnh: H.B

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ CHQS tỉnh về việc thành lập Tiểu đội dân quân thường trực. Trong đó, trên địa bàn tỉnh thành lập 61 Tiểu đội; riêng khu vực do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất quản lý thành lập 13 Tiểu đội tại 13 địa phương trọng điểm về quốc phòng.

Các chiến sĩ của các Tiểu đội dân quân thường trực được lựa chọn từ đội ngũ thanh niên ở địa phương. Đây đều là những thanh niên có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tiểu đội dân quân thường trực được bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và pháp luật hiện hành.

Lực lượng dân quân tham gia huấn luyện. Ảnh: H.B

Việc thành lập các Tiểu đội dân quân thường trực sẽ góp thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang của các xã, phường, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các thành viên trong Tiểu đội dân quân thường trực tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, trước hết là của Ban CHQS xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, dân quân tự vệ phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đại tá Đinh Văn Thê đề nghị cần làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với Ban CHQS xã, phường, trong đó có lực lượng dân quân thường trực.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng dân quân tự vệ phát huy hết vai trò để góp phần cùng các lực lượng khác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.