Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung:

Tập trung nguồn lực xây dựng xã Gào phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Sáng 13-8, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gào lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự Đại hội còn có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và 140 đại biểu đại diện cho 480 đảng viên của 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã Gào.

1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đảng bộ xã Gào được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Gào (cũ), xã Ia Kênh và Ia Pếch, gồm 32 tổ chức Đảng trực thuộc và 480 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng ổn định qua các năm. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu.

2.jpg
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Các chương trình mục tiêu quốc gia được chỉ đạo triển khai đồng bộ nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, có 6/17 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,52%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã Gào phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 8,2% trở lên; tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 210 tỷ đồng trở lên; tốc độ tăng tổng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 14,2% trở lên; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.907 tỷ đồng trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hằng năm đạt 0,78% trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%…

3.jpg
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, vừa là sự tiếp nối lịch sử nhưng đồng thời cũng đặt nền móng khởi đầu cho quá trình xây dựng và phát triển mới của Đảng bộ xã Gào.

Sau sáp nhập, xã Gào có diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ, là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt có thể hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; có tiềm năng phát triển công nghiệp năng lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, xã cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Trong đó, rà soát lại hệ thống giao thông kết nối, tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông quan trọng. Rà soát đánh giá hệ thống sông suối để tính toán, đề xuất xây dựng các đập thủy lợi. Quy hoạch triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ động quy hoạch, bổ sung và thu hút đầu tư phát triển các khu-cụm công nghiệp; các dự án đầu tư chế biến nông sản; nhà máy xử lý rác thải…

4.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

Đồng chí Rah Lan Chung cho rằng, phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của sự phát triển, đồng thời giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội. Vì vậy, xã cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cùng với đó, quan tâm, đầu tư đúng mức cho văn hóa, xã hội; thực hiện trùng tu, tôn tạo, tu bổ Căn cứ cách mạng Khu 9-xã Gào; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, với truyền thống xã anh hùng và những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, quân và dân xã Gào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo bước đột phá trên con đường đổi mới và phát triển.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Gào nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào gồm 22 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Sung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

