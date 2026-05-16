(GLO)- Trong hai ngày 15 và 16-5, tại Hội trường 19/5, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy phường, được tuyển chọn qua vòng sơ khảo. Các thí sinh tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần tự tin và bản lĩnh, các thí sinh đã thể hiện phần thuyết trình sinh động, kết hợp trình chiếu trực quan, đồng thời xử lý tốt các câu hỏi của Ban giám khảo. Nhiều phần thi được đánh giá cao nhờ gắn với thực tiễn công tác, đời sống tại cơ quan, đơn vị và tổ dân phố nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trần Quang Ngà thuộc Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng. Đây sẽ là đại diện của phường Diên Hồng tham gia Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Hội thi là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.