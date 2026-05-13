Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Điều chỉnh một số chức danh lãnh đạo lên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM (theo VOV, thanhtra.com.vn)

(GLO)- Các chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN, Tổng Giám đốc VTV, Tổng Giám đốc VOV là các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Ngày 11-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Kết luận số 31-KL/TW, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ với các chức danh: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ “chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng” lên “chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định”.

phan-cap-quan-ly-can-bo.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ cho lãnh đạo VTV, VOV, TTXVN, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hồi đầu tháng 4-2026. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cũng đồng ý điều chỉnh các chức danh lãnh đạo các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TTXVN, VOV, VTV tại Quy định số 368-QĐ/T ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN, Tổng Giám đốc VOV, Tổng Giám đốc VTV từ bậc 2 lên bậc 1 nhóm II (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý).

Các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Tổng Giám đốc VTV từ bậc 1 nhóm IV (khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý) lên bậc 1 nhóm III (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa về tiêu chuẩn chức danh, rà soát, đánh giá đối với các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Tổng Giám đốc VTV.

Trong trường hợp các chức danh trên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xin chủ trương trước khi thực hiện quy trình nhân sự để trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, Bộ Chính trị yêu cầu xem xét bố trí công tác phù hợp.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy 5 cơ quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý; đánh giá, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện quy trình nhân sự để xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cải cách hành chính

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

Chính trị

(GLO)- Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6-5, ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

null