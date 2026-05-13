Điều chỉnh một số chức danh lãnh đạo lên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

(GLO)- Các chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN, Tổng Giám đốc VTV, Tổng Giám đốc VOV là các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Ngày 11-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Kết luận số 31-KL/TW, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ với các chức danh: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ “chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng” lên “chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ cho lãnh đạo VTV, VOV, TTXVN, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hồi đầu tháng 4-2026. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cũng đồng ý điều chỉnh các chức danh lãnh đạo các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TTXVN, VOV, VTV tại Quy định số 368-QĐ/T ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN, Tổng Giám đốc VOV, Tổng Giám đốc VTV từ bậc 2 lên bậc 1 nhóm II (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý).

Các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Tổng Giám đốc VTV từ bậc 1 nhóm IV (khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý) lên bậc 1 nhóm III (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa về tiêu chuẩn chức danh, rà soát, đánh giá đối với các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Tổng Giám đốc VTV.

Trong trường hợp các chức danh trên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xin chủ trương trước khi thực hiện quy trình nhân sự để trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, Bộ Chính trị yêu cầu xem xét bố trí công tác phù hợp.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy 5 cơ quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý; đánh giá, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện quy trình nhân sự để xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.

