Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 nâng cao chất lượng công tác dân vận

(GLO)- Ngày 1-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 và đại diện cấp ủy, chính quyền 4 xã Đức Cơ, Ia O, Ia Krêl, Ia Dơk.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác dân vận.

Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với nhiệm vụ dân vận không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đảng ủy đơn vị luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là công nhân người dân tộc thiểu số. Đến nay, Đảng bộ có 27 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,62% tổng số đảng viên.

Cùng với đó, nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác dân vận được triển khai và phát huy hiệu quả. Hiện nay, đơn vị có 18 đội sản xuất kết nghĩa với 39 thôn, làng; 197 hộ công nhân gắn kết với 197 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 18 cặp hộ tham gia Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”.

Các đội sản xuất và các cặp hộ gắn kết duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ nhau kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy đời sống khu dân cư ngày càng phát triển.

Trong thực hiện an sinh xã hội, đơn vị đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1,31 tỷ đồng.

Phong trào “Sao sáng buôn làng” được triển khai hiệu quả, với 7,1 km đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với kinh phí 580 triệu đồng.

Đơn vị cũng tạo việc làm ổn định cho 1.500 lao động, trong đó 58,33% là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân hơn 9,1 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp 281 hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 38 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Binh đoàn về công tác dân vận.

Đồng thời, đổi mới phương pháp dân vận theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân, nói dân hiểu, làm dân tin. Mỗi hoạt động dân vận phải có địa chỉ, có đối tượng, có kết quả cụ thể.

Phó Tư lệnh Binh đoàn yêu cầu gắn dân vận với tổ chức sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và nhân dân; phát huy lợi thế kinh tế - quốc phòng.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã biểu dương, khen thưởng 42 cán bộ thôn, làng; 21 cặp hộ gắn kết tiêu biểu; 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 38.

Đơn vị cũng trao 84 suất quà cho các cặp hộ gắn kết và cán bộ thôn, làng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).