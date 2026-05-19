Khối thi đua số 2 Quân đoàn 34 sơ kết phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Chiều 18-5, tại Sư đoàn 31, Khối thi đua số 2 Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính trị Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thành viên khối thi đua số 2 gồm: Sư đoàn 9, Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Khối thi đua số 2 Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: H.P

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa sát yêu cầu nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phong trào thi đua quyết thắng trong khối tiếp tục được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nổi bật là thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của khối thi đua số 2 là thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: H.P

Công tác thi đua, khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng cùng phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng cuối năm 2026, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà khối thi đua số 2 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Chính ủy Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.