Khối thi đua số 8 của Bộ Quốc phòng triển khai công tác năm 2026

THANH QUÝ
(GLO)- Tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Khối thi đua số 8 - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và phát động phong trào thi đua quyết thắng.

Khối thi đua số 8 gồm các Binh đoàn 11, 12, 16, 18, 19, 20, 15; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Quân đội. Đây là lực lượng đặc thù, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa đảm nhiệm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược của đất nước.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 8 chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quý

Năm 2025, Khối thi đua số 8 triển khai thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

100% đơn vị thành viên đều đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Các đơn vị còn là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, dịch vụ viễn thông; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển; bảo đảm an ninh năng lượng; xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, chiến lược của đất nước, các công trình có tính chất khẩn cấp.

Cùng với đó, các đơn vị còn tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Năm 2026, các đơn vị trong khối triển khai phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Theo đó, các đơn vị sẽ tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiên phong trong xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm; tích cực tham gia phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số 8 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Thanh Quý

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua.

Trong đó, nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị; đẩy mạnh giao lưu, học hỏi, nhân rộng các mô hình hiệu quả; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá của từng đơn vị.

Dịp này, các đơn vị trong khối thi đua số 8 đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Tin liên quan

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

null