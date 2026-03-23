Khối thi đua số 8 của Bộ Quốc phòng triển khai công tác năm 2026

(GLO)- Tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Khối thi đua số 8 - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và phát động phong trào thi đua quyết thắng.

Khối thi đua số 8 gồm các Binh đoàn 11, 12, 16, 18, 19, 20, 15; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Quân đội. Đây là lực lượng đặc thù, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa đảm nhiệm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược của đất nước.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 8 chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quý

Năm 2025, Khối thi đua số 8 triển khai thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

100% đơn vị thành viên đều đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Các đơn vị còn là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, dịch vụ viễn thông; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển; bảo đảm an ninh năng lượng; xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, chiến lược của đất nước, các công trình có tính chất khẩn cấp.

Cùng với đó, các đơn vị còn tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Năm 2026, các đơn vị trong khối triển khai phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Theo đó, các đơn vị sẽ tập trung thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiên phong trong xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm; tích cực tham gia phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số 8 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Thanh Quý

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua.

Trong đó, nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị; đẩy mạnh giao lưu, học hỏi, nhân rộng các mô hình hiệu quả; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá của từng đơn vị.

Dịp này, các đơn vị trong khối thi đua số 8 đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.