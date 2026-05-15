Quân khu 5 kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Đoàn công tác Quân khu 5, do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh; nhà thầu công trình và đại diện lãnh đạo các xã biên giới.

Đoàn kiểm tra tại điểm trường xã Ia Mơ.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục tại vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương triển khai Đề án thí điểm xây dựng 100 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 100 xã biên giới trên cả nước (trong đó, tỉnh Gia Lai được đầu tư xây dựng 7 trường, tại các xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chia, Ia Dom và Ia O; quy mô 212 lớp học, trên 7.100 học sinh).

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn đã được nghe lãnh đạo xã, đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ thi công; một số khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu, nhân công, môi trường lao động, điều kiện thời tiết bất lợi… đồng thời đề xuất các nội dung bảo đảm cho tiến độ thi công các công trình.

Đoàn làm việc với Ban thi công công trình điểm trường xã Ia Dom.

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu, nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ địa phương. Yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh, lãnh đạo địa phương chỉ đạo sát, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà thầu và giám sát thi công; bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, nhất là thời điểm mùa mưa sắp tới; Đoàn công tác cũng sẽ báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo việc hỗ trợ nhân công (bộ đội thường trực, dân quân) đồng hành cùng các địa phương và nhà thầu, quyết tâm hoàn thành trước 30-8-2026 để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.