(GLO)- Ngày 15-5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức bồi dưỡng và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2026 cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tham gia kiểm tra có 21 quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành quân khí, xe máy và thông tin. Nội dung kiểm tra tập trung vào phần lý thuyết và thực hành chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tham gia kiểm tra lý thuyết theo chuyên ngành. Ảnh: Anh Tuấn

Quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác điều hành, bố trí phòng thi, quản lý tài liệu bảo đảm khoa học, khách quan.

Đối với phần thực hành, Ban giám khảo điều hành đúng nội dung, yêu cầu kỹ thuật; các thí sinh thực hiện đúng quy trình, yếu lĩnh động tác, bảo đảm an toàn.

Kết quả kiểm tra có 100% quân nhân đạt yêu cầu. Ảnh: Anh Tuấn

Kết quả, 100% quân nhân tham gia kiểm tra đạt yêu cầu; trong đó có 2 đồng chí đạt loại giỏi, số còn lại đạt loại khá.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.