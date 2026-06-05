Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sư đoàn 31 bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 4-6, Sư đoàn 31 tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh trải qua các nội dung: thi nhận thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thực hành xây dựng dự thảo chương trình hoạt động Đoàn.

z7901487877419-3aad0ac639164ffac173b5b9f4be202f.jpg
Phần thi tuyên truyền viên trẻ được các đội thi dàn dựng sinh động, công phu. Ảnh: H.P

Đối với phần thi tuyên truyền viên, 4 đội thi đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, vận dụng hiệu quả các phương pháp sân khấu hóa, trình chiếu hình ảnh, video minh họa và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung các phần thi bám sát thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phản ánh sinh động tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phần thi cán bộ Đoàn giỏi; trong đó đại úy Lê Công Châu - Trợ lý chính trị (Ban chính trị, Trung đoàn 977) giành giải nhất. Đội thi Trung đoàn 866 đạt giải nhất phần thi tuyên truyền viên. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giấy khen cho 2 tuyên truyền viên trẻ xuất sắc.

su-doan-31-to-chuc-hoi-thi-can-bo-doan-gioi-va-tuyen-truyen-vien-tre.jpg
Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phần thi cán bộ Đoàn giỏi. Ảnh: H.P

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Thăng Hưng - Phó Chính ủy Sư đoàn 31, Trưởng Ban tổ chức hội thi yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tiếp tục nâng cao năng lực tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, khả năng định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

Tin tức

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

null