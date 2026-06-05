Sư đoàn 31 bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh trải qua các nội dung: thi nhận thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thực hành xây dựng dự thảo chương trình hoạt động Đoàn.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ được các đội thi dàn dựng sinh động, công phu. Ảnh: H.P

Đối với phần thi tuyên truyền viên, 4 đội thi đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, vận dụng hiệu quả các phương pháp sân khấu hóa, trình chiếu hình ảnh, video minh họa và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung các phần thi bám sát thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phản ánh sinh động tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Sư đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phần thi cán bộ Đoàn giỏi; trong đó đại úy Lê Công Châu - Trợ lý chính trị (Ban chính trị, Trung đoàn 977) giành giải nhất. Đội thi Trung đoàn 866 đạt giải nhất phần thi tuyên truyền viên. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giấy khen cho 2 tuyên truyền viên trẻ xuất sắc.

Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phần thi cán bộ Đoàn giỏi. Ảnh: H.P

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Thăng Hưng - Phó Chính ủy Sư đoàn 31, Trưởng Ban tổ chức hội thi yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tiếp tục nâng cao năng lực tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, khả năng định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.