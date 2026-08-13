Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch

(GLO)- Theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch. Ảnh minh họa nguồn: VGP/Thu Giang

Phó Trưởng ban Chỉ đạo là bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Ủy viên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BCĐNNDL ngày 21-11-2025 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển du lịch.

Ban Chỉ đạo đồng thời tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch; chỉ đạo, điều phối giữa các bộ, ngành, địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành vượt thẩm quyền của một bộ, ngành hoặc địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động, chuẩn bị nội dung các phiên họp, tổng hợp tình hình, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận của Trưởng ban và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ.

Quyết định số 1526/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 15-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch.