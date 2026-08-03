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Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Nội vụ

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Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Dự thảo Nghị quyết cũng được Quốc hội thông qua với 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 96.60% đại biểu Quốc hội có mặt); 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% đại biểu Quốc hội có mặt).

Tân Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Luật. Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải
Tân Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Quá trình công tác, ông Nguyễn Tiến Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Sau đó, ông Hải giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải và ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải và ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Vào tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ thay ông Đỗ Thanh Bình- người được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Theo Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý (TPO)

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