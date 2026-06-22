Phường Pleiku công bố nghị quyết và nhân sự tổ dân phố sau sáp nhập

(GLO)- Chiều 22-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn phường sau sắp xếp, sáp nhập.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Pleiku trao quyết định thành lập các chi bộ và cấp ủy mới. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Pleiku đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường; các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về kết thúc hoạt động đối với 38 chi bộ tổ dân phố trực thuộc, thành lập 15 chi bộ tổ dân phố mới, đổi tên Chi bộ 5 Phù Đổng thành Chi bộ tổ dân phố 14 và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố sau sáp nhập.

Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời và trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố mới.

Sau sắp xếp, phường Pleiku giảm từ 40 tổ dân phố, làng xuống còn 17 tổ dân phố, làng; trong đó giữ nguyên trạng Tổ dân phố 5 Phù Đổng và làng Ơp. Tổng số đầu mối giảm 23 đơn vị, đạt tỷ lệ 57,5%.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku - nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ và minh bạch.

Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng đô thị văn minh.

Đảng ủy phường Pleiku tặng quà tri ân các đồng chí thôi tham gia công tác tại khu dân cư. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Đảng ủy phường Pleiku tặng quà tri ân các bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận thôi tham gia công tác sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.