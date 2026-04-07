Đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

QUANG TẤN
(GLO)- Chiều 7-4, tiếp tục kỳ họp thứ I, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TNO

Sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Trước sự chứng kiến của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng.

Chân dung tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Nguồn: baochinhphu.vn
