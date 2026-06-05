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Trường Quân sự Quân đoàn 34: Hơn 93% cán bộ, giáo viên đạt khá, giỏi trong Hội thi giáo viên giảng dạy cấp khoa

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
NGUYỄN NGHỈ
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(GLO)- Ngày 4-6, Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên giảng dạy cấp khoa năm 2026; kết quả có hơn 93% cán bộ, giáo viên đạt khá, giỏi.

Hội thi được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với sự tham gia của gần 80 cán bộ, giáo viên các khoa trong Trường Quân sự Quân đoàn 34. Các thí sinh trải qua các nội dung thi: soạn giáo án; thực hành bài giảng theo chuyên ngành; xử trí tình huống sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; thi bắn súng và thi bơi.

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Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 34 tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi. Ảnh: Trường Giang

Theo kết quả đánh giá của Ban giám khảo, có 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó trên 93% đạt khá, giỏi; riêng tỷ lệ giỏi đạt 33,33%. Nhiều bài giảng được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn huấn luyện, đào tạo; vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu của học viên.

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Đại tá Nguyễn Trọng Hường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 phát biểu bế mạc hội thi. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Trọng Hường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 yêu cầu các cơ quan, khoa giáo viên tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã tặng giấy khen cho tập thể Khoa Binh chủng hợp thành và Khoa Binh chủng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia hội thi.

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