Quân đoàn 34 thông qua quy hoạch xây dựng doanh trại, nhà trường

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn; các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Sư đoàn 10 báo cáo phương án quy hoạch doanh trại 2 đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy hoạch tổng thể doanh trại Trung đoàn Pháo binh 4 và Tiểu đoàn Công binh 17.

Theo đó, doanh trại sẽ được xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại, đồng bộ các hạng mục như khu nhà ở, nhà làm việc, thao trường huấn luyện, hệ thống kho tàng và các công trình kỹ thuật.

Quy hoạch chú trọng yếu tố bền vững, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị pháo binh, công binh; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, huấn luyện và sinh hoạt lâu dài của bộ đội.

Đối với Trường Quân sự Quân đoàn 34, dự án được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Nhà trường sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô phù hợp, gồm: giảng đường, khu ký túc xá, thao trường, bãi tập và các công trình phục vụ huấn luyện chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt của cán bộ, học viên.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh nhấn mạnh việc quy hoạch, xây dựng doanh trại và nhà trường phải bảo đảm tính khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Quân đoàn. Đồng thời, Trung tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, sớm triển khai thi công theo kế hoạch.

Việc thông qua quy hoạch xây dựng doanh trại thể hiện quyết tâm của Quân đoàn 34 trong chăm lo đời sống, điều kiện học tập, công tác cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.