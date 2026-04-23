Sư đoàn 31 tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ

(GLO)- Ngày 22 và 23-4, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2026.

Nội dung diễn tập tập trung vào tổ chức chuẩn bị chiến đấu; xây dựng, thông qua hệ thống văn kiện; tổ chức hiệp đồng và xử trí các tình huống tác chiến trên bản đồ, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tế nhiệm vụ.

Sư đoàn 31 quán triệt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ cho bộ đội. Ảnh: H.P



Quá trình diễn tập được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng trình tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng linh hoạt, xử trí tốt các tình huống đặt ra.

Cán bộ, chỉ huy Sư đoàn 31 luyện tập xử trí tình huống tác chiến. Ảnh: H.P

Cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và năng lực tham mưu tác chiến của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Đồng thời, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, kiểm tra khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn xử trí các tình huống trong điều kiện tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.