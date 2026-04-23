Sư đoàn 31 tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ

HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22 và 23-4, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2026.

Nội dung diễn tập tập trung vào tổ chức chuẩn bị chiến đấu; xây dựng, thông qua hệ thống văn kiện; tổ chức hiệp đồng và xử trí các tình huống tác chiến trên bản đồ, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tế nhiệm vụ.

su-doan-31-to-chuc-dien-tap-chi-huy-tham-muu.jpg
Sư đoàn 31 quán triệt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ cho bộ đội. Ảnh: H.P

Quá trình diễn tập được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng trình tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng linh hoạt, xử trí tốt các tình huống đặt ra.

z7755687778442-6b31f76777297595d2f7c6eab23fe4fc.jpg
Cán bộ, chỉ huy Sư đoàn 31 luyện tập xử trí tình huống tác chiến. Ảnh: H.P

Cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và năng lực tham mưu tác chiến của các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Đồng thời, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, kiểm tra khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn xử trí các tình huống trong điều kiện tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null