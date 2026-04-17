Sư đoàn 31 tổ chức hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt

(GLO)- Ngày 16-4, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt năm 2026.

Hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi, nhà kho quân khí tốt năm 2026 diễn ra với các nội dung: thi nhận thức chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ quân khí.

Các nội dung thi được xây dựng bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, tập trung kiểm tra toàn diện trình độ nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ trợ lý, thủ kho quân khí.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: H.P

Quá trình tổ chức hội thi được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hội thi là dịp để Sư đoàn 31 đánh giá chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các đơn vị; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân khí.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.