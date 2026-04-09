Sư đoàn 31 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026

(GLO)- Ngày 9-4, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) đã khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi. Ảnh: H.P

Theo quy định, 30 thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: soạn đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung thi tập trung vào công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 31 phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: H.P

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 31, Trưởng ban Tổ chức hội thi - yêu cầu Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất; các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, tự tin, bình tĩnh, hoàn thành tốt các phần thi.

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình, thể hiện rõ nội dung, phương pháp tuyên truyền và khả năng liên hệ thực tiễn. Ảnh: H.P

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào các phần thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đề cương của các thí sinh được chuẩn bị công phu, nội dung bám sát chủ đề, gắn với thực tiễn đơn vị; đồng thời thể hiện rõ kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, tạo sức thuyết phục.

Hội thi nhằm đánh giá toàn diện trình độ, năng lực và phương pháp tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên; qua đó bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.