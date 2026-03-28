Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

(GLO)- Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bế mạc và trao giải hội thi Báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026.

Sau 2 ngày (26 và 27-3) diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, Hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các thí sinh là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và báo cáo viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát yêu cầu thực tiễn hoàn thành tốt 3 phần thi kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình.

Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu bế mạc hội thi. Ảnh: T.P

Phát biểu bế mạc, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các thí sinh; đồng thời đánh giá cao chất lượng hội thi năm nay.

Đặc biệt, nhiều báo cáo viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng, kỹ năng tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ảnh: T.P

Kết quả, Thượng tá Nguyễn Như Chất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh giành giải nhất ở nhóm đối tượng báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến giành giải nhất ở nhóm đối tượng là báo cáo viên cơ sở.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 23 giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh là dịp quan trọng nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, qua đó tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai vững mạnh về chính trị, tư tưởng.