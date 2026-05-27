Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Kleo Ktu

(GLO)- Ngày 27-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai tổ chức kết nghĩa với làng Kleo Ktu, xã Đak Pơ.

Chương trình kết nghĩa nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và hỗ trợ địa phương khó khăn trong tỉnh.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Gia Lai, Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai và làng Kleo Ktu ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại lễ ký kết, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai; bà Đặng Thị Thanh Nga - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai và ông Đinh Văn Điều - Trưởng thôn Kleo Ktu đã ký chương trình kết nghĩa.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai sẽ hỗ trợ làng Kleo Ktu trong các hoạt động an sinh xã hội và chuyển tải những kiến nghị của người dân trong làng đến với UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân làng Kleo Ktu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó trong cộng đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ nghèo tại làng Kleo Ktu. Ảnh: Quỳnh Ngân

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai vận động nguồn lực để tổ chức thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người dân trong làng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình bà Đinh Thị Dưới. Ảnh: Quỳnh Ngân

Được biết, Kleo Ktu là làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ. Làng có 148 hộ với 536 khẩu (trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 122 hộ với 474 khẩu). Làng còn 8 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và có 2 hộ chính sách. Người dân trong làng chủ yếu sống nhờ trồng trọt và chăn nuôi.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kleo Ktu. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai trao 150 suất quà cho các em thiếu nhi và Cửa hàng LQ SEAFOOD (phường Pleiku) trao 100 phần quà cho người dân trong làng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh lý về mắt cho bà con trong làng. Ảnh: Quỳnh Ngân

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình bà Đinh Thị Dưới - hộ khó khăn về nhà ở tại làng Kleo Ktu. Đồng thời, Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh lý về mắt cho bà con trong làng.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

Chính trị

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Cải cách hành chính

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

Chính trị

(GLO)- Khi trí thức được trọng dụng, nhân tài được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng và phản biện được lắng nghe, Gia Lai sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong không gian phát triển mới.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

