Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Kleo Ktu

Chương trình kết nghĩa nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và hỗ trợ địa phương khó khăn trong tỉnh.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Gia Lai, Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai và làng Kleo Ktu ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại lễ ký kết, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai; bà Đặng Thị Thanh Nga - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai và ông Đinh Văn Điều - Trưởng thôn Kleo Ktu đã ký chương trình kết nghĩa.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai sẽ hỗ trợ làng Kleo Ktu trong các hoạt động an sinh xã hội và chuyển tải những kiến nghị của người dân trong làng đến với UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân làng Kleo Ktu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó trong cộng đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ nghèo tại làng Kleo Ktu. Ảnh: Quỳnh Ngân

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Agribank chi nhánh An Khê Đông Gia Lai vận động nguồn lực để tổ chức thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người dân trong làng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình bà Đinh Thị Dưới. Ảnh: Quỳnh Ngân

Được biết, Kleo Ktu là làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Pơ. Làng có 148 hộ với 536 khẩu (trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 122 hộ với 474 khẩu). Làng còn 8 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và có 2 hộ chính sách. Người dân trong làng chủ yếu sống nhờ trồng trọt và chăn nuôi.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kleo Ktu. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai trao 150 suất quà cho các em thiếu nhi và Cửa hàng LQ SEAFOOD (phường Pleiku) trao 100 phần quà cho người dân trong làng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh lý về mắt cho bà con trong làng. Ảnh: Quỳnh Ngân

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng) cho gia đình bà Đinh Thị Dưới - hộ khó khăn về nhà ở tại làng Kleo Ktu. Đồng thời, Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh lý về mắt cho bà con trong làng.