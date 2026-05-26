Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đối thoại với 138 người hoạt động không chuyên trách

(GLO)- Chiều 25-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy phường với 138 người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, làng và người trực tiếp tham gia hoạt động ở cơ sở năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời báo cáo thực trạng hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, nhiều đại biểu đã kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; việc bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và những khó khăn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Các ý kiến đề nghị địa phương sớm hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ sau khi kết thúc nhiệm vụ; quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ cơ sở. Nhiều đại biểu cũng phản ánh khối lượng công việc tăng lên sau sắp xếp, đồng thời mong muốn được tăng cường tập huấn nghiệp vụ, xem xét bố trí công việc phù hợp đối với những trường hợp tiếp tục tham gia công tác tại khu dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị và sắp xếp lại tổ dân phố, làng là chủ trương lớn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trước ngày 31-5-2026; đồng thời hoàn thành lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, làng trước ngày 30-6-2026. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp tổ dân phố, làng.