Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đối thoại với 138 người hoạt động không chuyên trách

BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 25-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy phường với 138 người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, làng và người trực tiếp tham gia hoạt động ở cơ sở năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời báo cáo thực trạng hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, nhiều đại biểu đã kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; việc bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và những khó khăn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Các ý kiến đề nghị địa phương sớm hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ sau khi kết thúc nhiệm vụ; quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ cơ sở. Nhiều đại biểu cũng phản ánh khối lượng công việc tăng lên sau sắp xếp, đồng thời mong muốn được tăng cường tập huấn nghiệp vụ, xem xét bố trí công việc phù hợp đối với những trường hợp tiếp tục tham gia công tác tại khu dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị và sắp xếp lại tổ dân phố, làng là chủ trương lớn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trước ngày 31-5-2026; đồng thời hoàn thành lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, làng trước ngày 30-6-2026. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp tổ dân phố, làng.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Chính trị

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

Thời sự

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

