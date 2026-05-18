Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

dang-hoa-tai-tuong-dai-nguyen-sinh-sac-nguyen-tat-thanh.jpg
Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.P

Tham dự buổi lễ dâng hoa, về phía Học viện Quốc phòng có Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trưởng Đoàn công tác; Đại tá, Tiến sĩ Phạm Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Phó Trưởng đoàn; cùng cán bộ, giảng viên và 25 học viên lớp Đào tạo dài hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13.

Về phía Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

mg-0815.jpg
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: H.P

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu và bậc sinh thành của Người, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

Cải cách hành chính

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

null