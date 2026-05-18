Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Tham dự buổi lễ dâng hoa, về phía Học viện Quốc phòng có Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trưởng Đoàn công tác; Đại tá, Tiến sĩ Phạm Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Phó Trưởng đoàn; cùng cán bộ, giảng viên và 25 học viên lớp Đào tạo dài hạn chỉ huy - tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13.
Về phía Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu và bậc sinh thành của Người, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.