Đảng ủy các xã Tuy Phước, Tây Sơn và Kông Chro trao tặng Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên

THÚY NGỌ-MỘC MIÊN-ĐINH NGỌC
(GLO)- Ngày 14-5, Đảng ủy các xã Tuy Phước, Tây Sơn và Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 cho 40 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương.

Đợt này, Đảng bộ xã Tuy Phước có 17 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ xã Kông Chro có 2 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Thúy Ngọ

Đảng bộ xã Kông Chro có 2 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng gồm: Bà Cao Thị Thành huy hiệu 55 tuổi đảng và ông Lê Văn Vấn huy hiệu 40 năm tuổi đảng.

Đảng ủy xã Tây Sơn trao tặng huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ xã Tuy Phước có 17 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mộc Miên

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Sơn, Tuy Phước và Kông Chro khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Đảng ủy xã Tây Sơn trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Đinh Ngọc

Lãnh đạo Đảng ủy 3 xã cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

