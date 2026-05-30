Triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư theo mô hình khu dân cư kiểu mẫu

(GLO)- Ngày 30-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại 8 xã gồm: Đăk Song, Ia Hiao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Ia Dreh, Đề Gi và Phù Mỹ Đông.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo đó, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng (xã Đăk Song). Dự án có diện tích 3,92 ha với quy mô kế hoạch năm 2026 là 40 hộ; tổng vốn dự kiến khoảng 42,4 tỷ đồng (bao gồm cả hạ tầng). Đến nay, tiến độ thi công hạ tầng đạt khoảng 82%, có 17/40 căn nhà đã mở móng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) kiểm tra Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng, xã Đăk Song. Ảnh: Hồng Thương

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện, nước sinh hoạt.

Đồng thời, đồng chí đề nghị xã Đăk Song cân đối nguồn lực để hỗ trợ các hộ xây dựng nhà; huy động lực lượng tham gia xây dựng cảnh quan khu dân cư đảm bảo xanh - sạch - đẹp theo mô hình kiểu mẫu, thông qua việc hỗ trợ người dân dựng hàng rào bài bản, trồng cây ăn trái trong khuôn viên nhà ở, hướng dẫn chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Kiểm tra Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Ia Hiao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Ia Hiao có trách nhiệm giám sát việc thi công dự án, nếu có dấu hiệu nhà thầu làm không đạt tiến độ phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ. Phấn đấu đến tháng 9 hoàn thành việc di dời tất cả các hộ về nơi ở mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, ở giữa) kiểm tra hiện trường các dự án. Ảnh: Hồng Thương

Kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai buôn Tơ Kế (xã Ia Tul), Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Ia Tul khẩn trương khắc phục tuyến đường đi vào khu bố trí ổn định dân cư bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi mưa lũ; giám sát tiến độ và chất lượng các công trình thuộc dự án và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh và Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ; nghiên cứu các phương án hỗ trợ về sinh kế nhằm đảm bảo ổn định đời sống gắn với xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đến kiểm tra các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Sông Ba (xã Ia Rsai), buôn Nu (xã Uar), buôn Blăk (xã Ia Dreh) và dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống vùng sạt lở tại núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) giai đoạn 2 và Dự án tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình dự án; phê bình các nhà thầu chậm tiến độ gắn với khen thưởng tạo động lực đối với nhà thầu làm tốt.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình, đảm bảo hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho người dân ngay khi chuyển về nơi ở mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác kiểm tra Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) giai đoạn 2. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu các địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cân đối các nguồn lực trong hỗ trợ các hộ xây nhà, có trách nhiệm trong giám sát tiến độ thi công dự án.

Cùng với đó, nghiên cứu phương án hỗ trợ về sinh kế để người dân có cuộc sống ổn định gắn với giảm nghèo bền vững; huy động nguồn lực xây dựng cảnh quan khu bố trí ổn định dân cư theo mô hình khu dân cư kiểu mẫu thông qua việc hướng dẫn chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà ở đặc biệt là các cây bản địa để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp gắn với phục vụ đời sống người dân.

Riêng đối với Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống vùng sạt lở tại núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) giai đoạn 2 và Dự án tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng của các dự án tái định cư; các địa phương tích cực vận động người dân đồng thuận trong việc di dời về khu bố trí ổn định dân cư để đảm bảo an toàn.