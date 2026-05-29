Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 29-5, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp gửi lời chúc đến quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử tỉnh Gia Lai đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu đáp từ, Thượng tọa Thích Đồng Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Đồng Thành cũng khẳng định, tăng ni, phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

