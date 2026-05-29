Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 29-5, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp gửi lời chúc đến quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử tỉnh Gia Lai đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu đáp từ, Thượng tọa Thích Đồng Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Phật giáo trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Đồng Thành cũng khẳng định, tăng ni, phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.