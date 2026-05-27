Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn phường Thống Nhất đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên công đoàn; công nhận CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai; công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai.

Theo đó, CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai có 51 đoàn viên. Ông Lê Xuân Quang - Giám đốc Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai - được chỉ định giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất - nhấn mạnh: Việc thành lập CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai là dấu mốc quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Đây sẽ là mái nhà chung để người lao động được lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất đề nghị Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc để quan tâm chăm lo đời sống, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động cho người lao động, nhất là đội ngũ lái xe và nhân viên dịch vụ. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua như “Lái xe an toàn”, “Phục vụ văn minh, thân thiện”, góp phần xây dựng thương hiệu Let’s Go Gia Lai chuyên nghiệp, uy tín.

Hưởng ứng “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” gắn với Tháng Công nhân năm 2026 và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn phường Thống Nhất đã tích cực tiếp cận doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên. Riêng trong tháng 5-2026, đơn vị đã thành lập 5 CĐCS, kết nạp thêm 165 đoàn viên công đoàn, vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao.