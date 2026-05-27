Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 27-5, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn phường Thống Nhất đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên công đoàn; công nhận CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai; công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai.

Theo đó, CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai có 51 đoàn viên. Ông Lê Xuân Quang - Giám đốc Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai - được chỉ định giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất - nhấn mạnh: Việc thành lập CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai là dấu mốc quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Đây sẽ là mái nhà chung để người lao động được lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất đề nghị Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc để quan tâm chăm lo đời sống, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động cho người lao động, nhất là đội ngũ lái xe và nhân viên dịch vụ. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua như “Lái xe an toàn”, “Phục vụ văn minh, thân thiện”, góp phần xây dựng thương hiệu Let’s Go Gia Lai chuyên nghiệp, uy tín.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Chí

Hưởng ứng “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” gắn với Tháng Công nhân năm 2026 và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn phường Thống Nhất đã tích cực tiếp cận doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên. Riêng trong tháng 5-2026, đơn vị đã thành lập 5 CĐCS, kết nạp thêm 165 đoàn viên công đoàn, vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Làm đường công vụ chở đất cho sân bay Phù Cát, giảm tải ĐT 638.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

