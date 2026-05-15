MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 15-5, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, đại diện lãnh đạo một số địa phương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ sở cùng trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh hiện nay. Đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Hội thảo nhận được 26 tham luận, trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp. Các tham luận tập trung làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như: phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát triển vững mạnh; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở; kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1, hướng tới đạt chuẩn mức 2; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các trung tâm chính trị cấp xã.

ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Các tham luận cũng đề cập đến giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới; phát huy chức năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách của địa phương; đồng thời xây dựng môi trường “liêm chính khoa học” trong nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu bế mạc hội thảo, ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - đánh giá cao chất lượng các tham luận, tinh thần trách nhiệm và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời khẳng định các ý kiến tại hội thảo sẽ được nhà trường nghiên cứu, vận dụng vào quá trình đổi mới nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Minh Chí
Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

Thời sự

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai - Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

Phóng sự

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

Tin tức

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

