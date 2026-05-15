(GLO)- Sáng 15-5, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, đại diện lãnh đạo một số địa phương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ sở cùng trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh hiện nay. Đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Hội thảo nhận được 26 tham luận, trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp. Các tham luận tập trung làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như: phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát triển vững mạnh; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở; kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1, hướng tới đạt chuẩn mức 2; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các trung tâm chính trị cấp xã.

ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Các tham luận cũng đề cập đến giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới; phát huy chức năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách của địa phương; đồng thời xây dựng môi trường “liêm chính khoa học” trong nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu bế mạc hội thảo, ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - đánh giá cao chất lượng các tham luận, tinh thần trách nhiệm và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời khẳng định các ý kiến tại hội thảo sẽ được nhà trường nghiên cứu, vận dụng vào quá trình đổi mới nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.