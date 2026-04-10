Trường Chính trị tỉnh Gia Lai và Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai kết nghĩa với thôn Drok (xã Chư A Thai)

(GLO)- Chiều 9-4, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Drok (xã Chư A Thai).

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai ký kết biên bản kết nghĩa với thôn Drok (xã Chư A Thai). Ảnh: Minh Chí

Thôn Drok nằm ở phía Bắc xã Chư A Thai, cách trung tâm xã khoảng 3,5 km, hiện có 326 hộ với 1.259 nhân khẩu; trong đó có 11 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo. Trên địa bàn có 8 dân tộc cùng sinh sống; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, cụ thể nhằm hỗ trợ thôn Drok phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững; chăm lo giáo dục, y tế; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các bên cũng thống nhất duy trì hoạt động kết nghĩa thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Minh Chí

Trao tặng 1 bộ máy tính cho thôn Drok. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 11 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) cho các hộ nghèo của thôn; tặng thôn 1 bộ máy tính trị giá 16 triệu đồng.