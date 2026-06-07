Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Hải đội 211 là đơn vị trực thuộc Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đóng quân trên địa bàn xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng), với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển.

Đặc thù của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211 là thường xuyên thực hiện nhiệm vụ độc lập, dài ngày trên biển, xa sự quản lý trực tiếp của chỉ huy cấp trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp trên biển, lại chịu tác động không nhỏ từ các luồng thông tin đa chiều trên mạng internet cùng âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, người chiến sĩ rất dễ nảy sinh tâm lý dao động, chủ quan và lơ là kỷ luật, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211 thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: N.B.C

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì làm không được việc”. Người nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội phải “làm cho mỗi đội viên hiểu rõ và tin tưởng vào lực lượng của ta, tin tưởng vào vũ khí thô sơ của ta... Làm cho mỗi đội viên hiểu rõ cái nhiệm vụ vẻ vang của họ”.

Thấm nhuần lời dạy đó, trong những năm qua, Hải đội 211 đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đặc biệt là Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28-4-2026 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Thế Anh - Chính trị viên Hải đội 211 - cho biết: “Với đặc thù đơn vị thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, cán bộ, chiến sĩ tuổi đời còn trẻ, cộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công nghệ số; công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 và chỉ huy các đơn vị đã nắm chắc quy trình tiến hành công tác quản lý tư tưởng quân nhân, kịp thời định hướng, ngăn chặn từ sớm, từ xa những thông tin gây hoang mang, ảnh hưởng đến tư tưởng của bộ đội. Giữ vững mạch ngầm tư tưởng thông suốt từ đất liền ra khơi xa chính là chìa khóa để mỗi chuyến tàu xuất bến là một hải trình thắng lợi”.

Để Chỉ thị số 76/CT-BQP thực sự đi sâu vào đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, Hải đội 211 đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình giáo dục trực quan, sinh động. Câu lạc bộ “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, mô hình “Mỗi ngày một điều luật”… được duy trì đều đặn ở các tàu.

Đặc biệt, trước mỗi chuyến đi thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và chỉ huy các tàu đều tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, dự báo sát các tình huống tư tưởng có thể phát sinh khi đối mặt với sóng gió hay những tình huống phức tạp trên biển. Việc kết hợp giữa giáo dục thuyết phục và kiểm tra, chấn chỉnh nền nếp chính quy được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ.

Chi đoàn Tàu CSB 6001 tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng rèn luyện kỷ luật cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: N.B.C

Song song với công tác quản lý tư tưởng, Hải đội 211 chú trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên và Hội đồng quân nhân. Trận địa tư tưởng được giữ vững thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Công văn số 117/CT-TH về việc quán triệt, triển khai thực hiện “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”.

Đơn vị cũng chủ động trang bị cho bộ đội kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng; quản lý nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin quân sự khi tham gia mạng xã hội và hoạt động của lực lượng 47. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, phòng đọc sách, hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển luôn được bảo đảm đầy đủ, giúp chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, trong nhiều năm qua, Hải đội 211 luôn là điểm sáng trong Hải đoàn 21 về giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, không có vụ việc phát sinh về tư tưởng, vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý kỷ luật. Đây chính là cơ sở quan trọng để đơn vị luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển.

Giữa trùng khơi lộng gió, những con tàu của Hải đội 211 vẫn ngày đêm rẽ sóng ra khơi. Sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật ở Hải đội 211 giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững ý chí quyết tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và giữ bình yên cho những vùng biển thân yêu của Tổ quốc.