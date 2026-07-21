Từ học tập đến thực hành - bước phát triển mới trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

(GLO)- Với nhiều điểm mới căn bản, Chỉ thị 07-CT/TW nhấn mạnh phải chuyển trọng tâm từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh minh họa

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 5 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Chỉ thị số 07-CT/TW không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy chỉ đạo: chuyển trọng tâm từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”, đưa việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành phương pháp hành động, phương thức lãnh đạo và động lực kiến tạo phát triển.

Từ “học tập và làm theo” đến “học tập, thực hành”

Thực tiễn sau hơn một thập niên triển khai cho thấy Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và củng cố niềm tin của nhân dân. Kết luận số 01-KL/TW năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn hạn chế. Chỉ thị số 07-CT/TW đã thẳng thắn chỉ ra: ở một số nơi “việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa chú trọng đúng mức việc thực hành và vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh; chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động”. Đây chính là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới.

Điểm nổi bật của Chỉ thị số 07 là sự thay đổi cách tiếp cận. Nếu Chỉ thị 05 tập trung vào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thì Chỉ thị 07 chuyển thành “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Việc bổ sung “thực hành” và “phương pháp” không chỉ là thay đổi từ ngữ mà phản ánh bước phát triển trong tư duy lãnh đạo của Đảng.

“Thực hành” mang hàm ý sâu sắc và rộng hơn “làm theo”. Nếu “làm theo” chủ yếu nhấn mạnh noi gương, rèn luyện phẩm chất thì “thực hành” đòi hỏi vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Học tập phải chuyển hóa thành năng lực hành động và kết quả cụ thể.

Đặc biệt, Chỉ thị 07 đặt phương pháp Hồ Chí Minh ngang hàng với tư tưởng, đạo đức và phong cách. Đây là điểm mới có ý nghĩa lý luận sâu sắc, yêu cầu cán bộ, đảng viên không chỉ học giá trị mà còn học cách tư duy, cách tiếp cận vấn đề, cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, gần dân và trọng dân của Người. Phương pháp này giúp nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước.

Như vậy, Chỉ thị số 07 đưa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh từ yêu cầu giáo dục, rèn luyện phẩm chất sang yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển quan trọng về chất so với trước.

Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh - yêu cầu của giai đoạn phát triển mới

Chỉ thị số 07 được ban hành trong bối cảnh đất nước có những mục tiêu chiến lược cao hơn về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Việc học tập và thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh vì thế không chỉ hướng tới hoàn thiện phẩm chất cá nhân mà còn trực tiếp phục vụ yêu cầu kiến tạo phát triển.

Chỉ thị nhấn mạnh phải “chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân”. Đây là sự khác biệt căn bản so với giai đoạn trước. Nếu trước đây trọng tâm là xây dựng nền nếp và nêu gương, thì nay lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chính.

Một điểm mới quan trọng là chuyển dịch trong kiểm tra, giám sát: “Chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, mức độ hài lòng của nhân dân và chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”. Việc học tập và thực hành theo Bác vì vậy trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ.

Chỉ thị số 07 còn gắn việc học tập, thực hành với đổi mới quản trị quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại. Các nội dung như xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ; phát huy tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng học liệu số… cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh đã được mở rộng từ giáo dục chính trị sang lĩnh vực quản trị và điều hành.

Tóm lại, Chỉ thị số 07 kế thừa và phát triển Chỉ thị 05, Kết luận 01 theo hướng coi tư tưởng Hồ Chí Minh là nguồn lực tinh thần, phương pháp hành động và nền tảng nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý.

Đưa tinh thần Chỉ thị 07 vào thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo và quản trị. Trong bối cảnh bộ máy tinh gọn, phân cấp, phân quyền mạnh hơn và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tinh thần đặt ra từ Chỉ thị số 07 càng mang ý nghĩa thiết thực.

Thực tiễn cho thấy, sau khi sắp xếp tổ chức, vấn đề cốt lõi không chỉ là tinh gọn đầu mối mà là đổi mới phương thức phục vụ nhân dân. Việc trao nhiều thẩm quyền hơn cho cấp cơ sở đòi hỏi cán bộ phải nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Mỗi thủ tục hành chính, mỗi phản ánh của người dân được giải quyết kịp thời đều là thước đo của việc học tập và thực hành theo Bác.

Cán bộ UBND xã Ia Hrung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Lâm

Trong mô hình chính quyền hai cấp, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải chuyển hóa thành năng lực thực thi công vụ và hiệu quả giải quyết công việc, điều hoàn toàn thống nhất với tinh thần “chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực” của Chỉ thị 07.

Mô hình này đòi hỏi cán bộ phải có tư duy đổi mới, bản lĩnh hành động và tinh thần dám chịu trách nhiệm. Đây là nội dung mà Chỉ thị 07 nhấn mạnh: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển”.

Điểm mới có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của Chỉ thị 07 là “lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo”. Đây chính là tiêu chí đánh giá hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương không chỉ ở phẩm chất đạo đức mà phải thể hiện qua kết quả lãnh đạo, điều hành và khả năng giải quyết vấn đề mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào phục vụ nhân dân chính là thực hành phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Sự ra đời của Chỉ thị số 07-CT/TW đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và tư duy chỉ đạo của Đảng về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ “học tập và làm theo” đến “học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng đã nâng tầm việc học Bác từ nhiệm vụ giáo dục rèn luyện thành phương pháp lãnh đạo, quản trị và hành động cụ thể.

Chỉ thị số 07 không chỉ kế thừa mà còn phát triển sâu sắc các văn kiện trước, tạo cơ sở để việc học tập và thực hành theo Bác gắn chặt với nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ nhân dân và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đó là lời hiệu triệu đối với mỗi cán bộ, đảng viên: Học Bác phải thể hiện bằng việc làm cụ thể, bằng sản phẩm cụ thể và bằng giá trị thiết thực mang lại cho nhân dân.