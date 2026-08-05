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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp xúc cử tri xã Ngô Mây

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MINH QUÂN
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(GLO)- Ngày 5-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 4 có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ngô Mây sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri xã Ngô Mây gửi đến kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phi Long

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phi Long

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Ngô Mây kiến nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương các giải pháp để phá thế độc canh cây lúa trong điều kiện trồng lúa đem lại thu nhập bấp bênh. Bên cạnh đó, có biện pháp kiềm chế đà tăng giá vật tư nông nghiệp, giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất.

Cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ.

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Cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đời sống dân sinh tại địa phương. Ảnh: Phi Long

Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ xã Ngô Mây đầu tư hạ tầng giao thông; ưu tiên mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nhỏ hẹp, thường xuyên bị ngập, các tuyến giao thông kết nối liên thôn, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn; gia cố, mở rộng một số tuyến kênh mương để hoàn thiện hệ thống tưới tiêu; đầu tư kè một số đoạn bờ sông bị sạt lở.

Ngoài ra, tiếp tục bố trí thêm một số vị trí cán bộ, viên chức còn thiếu để địa phương kiện toàn bộ máy vận hành…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã Ngô Mây đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; đồng thời, thông tin thêm về lộ trình tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất tâm huyết, có trách nhiệm với quê hương.

Việc cử tri tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng thực tế về đời sống dân sinh; góp phần nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh đang quyết liệt đầu tư hoàn thiện mạch máu giao thông. Các công trình, dự án đang được tỉnh triển khai theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với định hướng phát triển.

Đối với hạ tầng giao thông các xã, phường, bên cạnh nguồn lực nhà nước, rất cần sự đồng hành của người dân theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngô Mây. Ảnh: Phi Long

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngô Mây. Ảnh: Phi Long

Đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu và trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, giao xã Ngô Mây cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết nhanh các vấn đề cử tri kiến nghị; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đồng hành, hiến kế, chung sức xây dựng tỉnh Gia Lai nói chung và xã Ngô Mây nói riêng ngày càng phát triển.

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