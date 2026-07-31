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Gia Lai triển khai chỉ đạo về cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ qua tin nhắn di động

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(GLO)- Ngày 31-7, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 10092/UBND-KGVX về việc triển khai tin nhắn trên các thuê bao để cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện Văn bản số 4504/CV-BCĐQG ngày 30-7-2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ liên quan đến việc triển khai tin nhắn trên các thuê bao để cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

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Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Yăng (xã Ia Phí). Ảnh: Nguyễn Hoàng

Theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai gửi tin nhắn đến các thuê bao di động trong nước và nước ngoài để tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ ngày 26-7-2026 đến hết ngày 27-7-2027.

Các tổ chức, cá nhân có thông tin có thể liên hệ Tổng đài tiếp nhận thông tin Chiến dịch 500 ngày đêm đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (số 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) qua số hotline 1800.8022 và (+84)965.001.222.

Do đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh không triển khai việc nhắn tin diện rộng trên các thuê bao di động với mục đích tương tự.

Thay vào đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG ngày 29-5-2026 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 6-7-2026 của UBND tỉnh.

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