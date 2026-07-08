Tìm lại tên cho các anh

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi vẹn nguyên chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Các thành viên Đội lấy mẫu số 2 của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: N.T

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai, không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là minh chứng sâu sắc cho trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được thực hiện với quyết tâm cao nhất. Hàng chục nghìn liệt sĩ đã được đưa từ chiến trường, rừng sâu, khe núi về an táng trong các nghĩa trang. Nhưng hành trình ấy chưa thể trọn vẹn nếu trên bia mộ vẫn chỉ còn dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”.

Chính vì vậy, việc bổ sung nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN đánh dấu bước phát triển mới của công tác đền ơn đáp nghĩa.

Nếu trước đây mục tiêu lớn nhất là tìm kiếm và quy tập, thì hôm nay mục tiêu ấy được nâng lên một tầm cao hơn: đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình.

Đó không chỉ là thành tựu của khoa học, mà còn là sự phát triển trong cách tri ân những người đã ngã xuống. Bởi tìm được hài cốt là điều vô cùng quan trọng nhưng xác định đúng danh tính cũng quan trọng không kém. Chỉ khi 1 phần mộ vô danh được gọi đúng tên, nỗi chờ đợi của người thân sau hàng chục năm mới có thể khép lại.

Những ngày tháng 7 này, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, việc lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai khẩn trương. Toàn tỉnh hiện có 11.994 phần mộ tại 119 nghĩa trang chưa có thông tin cần khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ - nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tỉnh, các tổ công tác đang miệt mài thực hiện từng công đoạn với sự cẩn trọng và chính xác cao nhất. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận thành công đều mở ra thêm hy vọng xác định được danh tính của 1 liệt sĩ.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua việc tỉnh Gia Lai chủ động đề nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN đối với trường hợp liệt sĩ Trần Văn Khôi (quê Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định cũ; hy sinh tại Trường Sa năm 1976), hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh dưới tên khác.

Mặc dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không nhận được thông tin chính thức về liệt sĩ Trần Văn Khôi. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy, ở đâu còn hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ, ở đó vẫn có sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, ngành chức năng.

Đất nước đã thanh bình từ lâu. Những cánh đồng bom đạn ngày nào giờ xanh màu lúa mới, những vùng đất hoang tàn đã vươn mình thành phố xá đông vui. Nhưng dưới lòng đất mẹ, vẫn còn nhiều người lính chưa được gọi đúng tên.

Vì thế, Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim, được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội.

Bởi sự tri ân chỉ thật sự trọn vẹn khi mỗi người lính đã hy sinh được trở về với chính tên tuổi của mình. Trả lại tên cho các anh cũng chính là cách thế hệ hôm nay gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.