Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (bìa trái) tặng quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp). Ảnh: Phi Long

Tại buổi đến thăm, Đại tá Phạm Văn Đạt ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN các hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận lấy mẫu 40 mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường là 82 mộ.

Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (bìa trái) kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chưa từng có tiền lệ và triển khai trong thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn, Đại tá Phạm Văn Đạt đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khai quật và hoàn trả lại các mộ liệt sĩ.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa để tăng tốc hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đạt kết quả cao nhất.