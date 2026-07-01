Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

lanh-dao-bo-chqs-tinh-gia-lai-tham-dong-vien-luc-luong-chuc-nang-thuc-hien-chien-dich-500-ngay-dem-tai-xa-binh-hiep-va-binh-phu.jpg
Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (bìa trái) tặng quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp). Ảnh: Phi Long

Tại buổi đến thăm, Đại tá Phạm Văn Đạt ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN các hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận lấy mẫu 40 mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường là 82 mộ.

z7992192472301-216142cbf4e1a0041dc2aea06ac224da.jpg
Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (bìa trái) kiểm tra công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chưa từng có tiền lệ và triển khai trong thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn, Đại tá Phạm Văn Đạt đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khai quật và hoàn trả lại các mộ liệt sĩ.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa để tăng tốc hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đạt kết quả cao nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

Thời sự

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Thời sự

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

null