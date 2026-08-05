Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Ngân hàng TMCP Nam Á và Trường Đại học Quang Trung

(GLO)- Chiều 5-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Nam Á và Trường Đại học Quang Trung nhằm trao đổi định hướng hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á, Trường Đại học Quang Trung; đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á và Trường Đại học Quang Trung đã trình bày các định hướng hợp tác nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái KHCN và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á trình bày định hướng hợp tác. Ảnh: H.Đ

Trong đó, các bên đề xuất tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, không gian đổi mới sáng tạo và từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ lượng tử.

Các nội dung hợp tác cũng hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai các mô hình nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh gắn với chuyển đổi xanh; khuyến khích nghiên cứu ứng dụng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực KHCN và công nghệ lượng tử.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tỉnh luôn khuyến khích các mô hình hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức tài chính nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Quang Trung xác định hướng đi khác biệt, tập trung đào tạo thực chất; không dàn trải ở quá nhiều lĩnh vực mà lựa chọn các ngành có tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển như: nông nghiệp tuần hoàn, kinh tế biển, công nghiệp tái chế và các lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh. Hoạt động đào tạo cần gắn với nghiên cứu, thực hành, giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương và quốc gia, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ quá trình đào tạo.

Đồng thời, đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á và Trường Đại học Quang Trung tiếp tục xây dựng đề án phát triển với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và các nội dung cụ thể để tỉnh xem xét, tạo điều kiện triển khai các dự án có tính khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực.