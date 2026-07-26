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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Sôi nổi chuỗi sự kiện quốc tế về công nghệ lượng tử tại Gia Lai

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HỒ THỊ ĐIỂM

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-7, chuỗi sự kiện quốc tế về công nghệ lượng tử (thuộc Năm Lượng tử Gia Lai 2026) tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động khoa học, công nghệ nổi bật; quy tụ đông đảo giới chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước.

Cụ thể, ngày 27-7, Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng (Vietnam Quantum Roadshow) diễn ra từ 8 giờ đến 18 giờ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cùng thời gian này, Trung tâm ICISE tổ chức hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng (SEA+ Quantum Coordinator Meeting)

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Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) sẽ là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động song song thuộc chuỗi sự kiện. Ảnh: H.Đ

Song song đó, không gian Triển lãm công nghệ Lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn cũng chính thức mở cửa đón khách tham quan từ 10 đến 18 giờ.

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Bên cạnh cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử, nhiều sự kiện nổi bật sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.7. Ảnh: H.Đ

Ngày 28-7, các hoạt động đi vào chiều sâu chuyên môn với vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử (Quantathon Demo Day) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; lễ khởi động Trung tâm Khám phá Lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung (phường Quy Nhơn Bắc); diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử sẽ diễn ra từ 14 đến 17 giờ.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc “Năm Lượng tử Gia Lai 2026” kết hợp tổng kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong ngày 28-7, không gian triển lãm công nghệ tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng.

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