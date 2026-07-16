Khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển, tự động hóa

(GLO)- Sáng 16-7, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn cùng các đơn vị liên quan khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa (VCCA 2026).

Sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 18-7-2026 với chủ đề “Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.TS. Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tham dự sự kiện này còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai và các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; các nhà khoa học, chuyên gia và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Chủ tịch VCCA 2026 phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Chủ tịch VCCA 2026 - khẳng định: Hội nghị là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo TS. Nguyễn Quân, robot và tự động hóa được xác định là 1 trong 10 nhóm công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển hàng đầu để đồng hành cùng đất nước trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, Ban Tổ chức kỳ vọng diễn đàn lần này là cầu nối trực tiếp để các doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp cận với giải pháp công nghệ hiện đại; từ đó phát hiện các mô hình tăng trưởng mới dựa trên tiềm năng kinh tế biển, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

VCCA 2026 ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô chuyên môn với 3 hoạt động trụ cột chính: Hội nghị khoa học, Diễn đàn doanh nghiệp và Triển lãm công nghệ AT Expo kết hợp Hội chợ sản phẩm vùng miền OCOP.

Ở mảng nghiên cứu, hội nghị năm nay ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô với 157 báo cáo khoa học xuất sắc đạt tiêu chuẩn trình bày tại 22 tiểu ban chuyên môn.

Với chủ đề “Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số”, các báo cáo tập trung sâu vào những lĩnh vực mang tính thời sự cao như: điều khiển robot công nghiệp, xe tự hành, điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, phiên toàn thể của hội nghị thu hút sự chú ý với các nội dung về trí tuệ tự thân của robot, ứng dụng robot mềm và mô hình nhà máy, thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Song song đó, Diễn đàn doanh nghiệp mang đến gần 30 bài tham luận thiết thực về xây dựng hệ sinh thái phát triển Robot và Drone "Make in Vietnam", chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Không gian triển lãm công nghệ và hội chợ sản phẩm vùng miền cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, ký kết đầu tư giữa các nhà trường, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được đồng hành tổ chức sự kiện khoa học có ý nghĩa đặc biệt này.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, tri thức và đổi mới sáng tạo là nền tảng cốt lõi của mô hình tăng trưởng mới, quyết định năng lực cạnh tranh bền vững của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Vũ

Tỉnh Gia Lai xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống cho người dân. Thông qua hội nghị, lãnh đạo địa phương mong muốn tăng cường liên kết giữa "bốn nhà" (nhà nước, nhà khoa học, nhà trường, doanh nghiệp) để ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tự động hóa vào nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng, từ hội nghị này sẽ có thêm nhiều ý tưởng khoa học được hiện thực hóa, nhiều công nghệ được chuyển giao và nhiều chương trình hợp tác được hình thành; góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu tham quan không gian Triển lãm công nghệ AT Expo 2026 và khu trưng bày sản phẩm vùng miền OCOP. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành tham quan không gian Triển lãm công nghệ AT Expo 2026 và khu trưng bày sản phẩm vùng miền OCOP. Sự kết hợp giữa công nghệ cao và sản phẩm truyền thống được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, đưa tự động hóa ứng dụng trực tiếp vào quy trình sản xuất, chế biến nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.