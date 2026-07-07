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Vòng tròn xanh trên Google Maps biểu hiện điều gì?

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Nếu chấm xanh trên Google Maps kèm vòng tròn lớn, ứng dụng đang chưa xác định chính xác vị trí hiện tại của người dùng.

Việc sử dụng ứng dụng dẫn đường như Google Maps đã trở nên quen thuộc với nhiều người, từ những chuyến du lịch đến việc tìm kiếm quán cà phê mới ngay tại quê nhà. Google Maps không chỉ giúp mọi người dễ dàng di chuyển mà còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích.

Vòng tròn xanh càng nhỏ, Google Maps càng tự tin về độ chính xác của dữ liệu định vị từ thiết bị
Vòng tròn xanh càng nhỏ, Google Maps càng tự tin về độ chính xác của dữ liệu định vị từ thiết bị

Tuy nhiên, một hiện tượng thú vị mà người dùng Google Maps thường gặp phải là chấm màu xanh lam biểu thị vị trí hiện tại của họ không phải lúc nào cũng đứng yên. Thay vào đó, nó thường nhấp nháy và phình to thành một vòng tròn rộng, bán trong suốt trước khi thu nhỏ lại. Thực tế phía sau của hiện tượng này là gì?

Đầu tiên, người dùng cần biết rằng đây không phải là lỗi phần mềm mà là một công cụ tích hợp trong giao diện của Google Maps. Chấm tròn dao động nhằm cho thấy mức độ chính xác của tọa độ vị trí của người dùng. Smartphone sử dụng sự kết hợp giữa vệ tinh GPS, trạm phát sóng di động và mạng Wi-Fi gần đó để xác định vị trí thông qua phương pháp tam giác hóa. Chỉ khi tất cả tín hiệu được căn chỉnh hoàn hảo, ứng dụng có thể xác định vị trí của người dùng với độ chính xác cao.

Tuy nhiên, khi có sự nhiễu sóng, ứng dụng sẽ phải ước lượng và vùng màu xanh lam tỏa ra từ trung tâm chính là biểu thị cho sai số của phép tam giác hóa. Một vòng tròn lớn cho thấy điện thoại đang không chắc chắn về vị trí chính xác, trong khi một vòng tròn nhỏ ám chỉ độ chính xác cao.

Lý do độ chính xác Google Maps dao động và cách cải thiện sai số

Nguyên nhân phổ biến khiến chấm xanh phình to là do bị vật cản, chẳng hạn như khi người sử dụng vào trong nhà, xuống ga tàu điện ngầm hoặc bị bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng. Những vấn đề này làm giảm khả năng kết nối với vệ tinh GPS, dẫn đến việc chấm xanh trên ứng dụng trở nên lớn hơn.

Mặc dù vậy, người dùng không hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình huống này. Nếu bán kính chấm xanh vẫn lớn, người dùng có thể cải thiện độ chính xác bằng cách bật Wi-Fi, vì Google Maps sử dụng tín hiệu từ các bộ định tuyến gần để nâng cao khả năng xác định vị trí. Ngoài ra, người dùng có thể hiệu chỉnh la bàn bên trong điện thoại bằng cách di chuyển thiết bị theo hình số 8 trong không khí. Chỉ sau vài giây, vòng tròn mờ sẽ nhanh chóng trở lại thành một chấm chính xác và đáng tin cậy.

Sau khi khắc phục xong, người dùng có thể tiếp tục sử dụng Google Maps để tìm kiếm địa điểm ăn uống hoặc các dịch vụ khác một cách dễ dàng hơn.

Theo Kiến Văn (TNO)

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